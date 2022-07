Crème solaire : les 8 erreurs à éviter pour l'utiliser efficacement

La peau des enfants, surtout les plus jeunes, est en effet particulièrement sensible aux rayons du soleil, et nécessite donc une protection renforcée. "Une étude américaine a prouvé que lorsque l'on a reçu beaucoup de coups de soleil dans l'enfance, on a beaucoup plus de risque d'avoir des cancers de la peau plus tard", signale la spécialiste.

Pour une protection optimale, "le mieux, c'est un T-shirt spécial qui ne laisse pas passer les rayons, un bermuda, chapeau et lunettes de soleil, et les crémer sur tout ce qui dépasse". Pas la peine en revanche d'investir dans une crème spécifique pour enfants : "il existe aujourd'hui de très bonnes crèmes pour toute la famille, puisque beaucoup ont une formulation semblable, le tout est d'en mettre", estime la dermatologue. Dans l'idéal, privilégiez si possible une crème à écrans minéraux.