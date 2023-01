Hôpital : qu'est-ce que la tarification à l'acte qu'Emmanuel Macron veut supprimer ?

"Personne ne peut plus supporter que les établissements se fassent une concurrence visible". Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi lors de ses vœux aux soignants, parmi d'autres mesures visant à sortir le système de soins d'une "crise sans fin", la "sortie de la tarification à l'acte" à l'hôpital dès le prochain budget de la Sécurité sociale. Un mode de financement qui "crée beaucoup de dysfonctionnements", a-t-il pointé.

Qu'est-ce que cette tarification à l'activité des établissements de santé, ou T2A ? Jusqu'en 2004, les hôpitaux publics recevaient chaque année une dotation fixe indépendante de leur activité, au risque d'empêcher le développement de certains établissements tout en favorisant des situations de rente pour d'autres. Depuis, une partie des ressources des établissements de santé, publics comme privés, dépend du nombre d'actes et de séjours enregistrés : plus ils en comptabilisent, plus leur budget augmente. De quoi favoriser une "course à la rentabilité" et aux actes les plus rémunérateurs, selon les détracteurs de la T2A. D'autant que celle-ci ne tient pas compte des spécificités du patient (âgé, précaire, malade chronique), ni du nombre de jours passés à l'hôpital.