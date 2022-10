Dans mon placard : les secrets du dentifrice

Chaque ingrédient a son importance. Mais les matières premières coûtent actuellement de plus en plus cher. Les coûts de production ont alors augmenté de 12 % en un an. Et l'entreprise compte bien répercuter cette augmentation sur les prix de vente de leurs produits en 2023. Leurs dentifrices sont vendus en pharmacie. Ils contiennent des ingrédients naturels et de l'eau thermale.