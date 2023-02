VIDÉO - Découverte médicale à l'hôpital Necker : "Elle a pu enfin s'épanouir et vivre sa vie de petite fille"

Grâce à ce médicament pris chaque jour, Joséphine revit. Sa mère l'affirme : "Les résultats ont été stupéfiants. C'était un changement radical. Et depuis plus aucune infection, plus de traitement particulier propre à Joséphine, plus d'antibiotique". Ce traitement a eu un résultat inespéré selon sa mère : "Cela a été un changement complet. Elle a pu enfin s'épanouir et vivre sa vie de petite fille".

La découverte de ce traitement médical a eu un retentissement mondial. Tout est parti du laboratoire où le docteur Guillaume Canaud étudiait un médicament, il y a 7 ans, dans un autre domaine de recherche. "De la poudre d'Alpelisib. C'est le traitement que l'on a identifié qui était en cours de développement pour le cancer du sein". Médecin néphrologue, il ne connaissait alors rien au syndrome de Cloves. En 2015, il rencontre un patient touché aux reins, et en même temps atteint de ce syndrome. Le médecin-chercheur découvre alors que le gène impliqué dans cette maladie rare est au cœur de ses propres recherches sur le cancer. Le docteur Guillaume Canaud teste avec succès cette molécule sur cet homme adulte, puis sur Joséphine.

Aujourd'hui, les résultats sur les malades sont impressionnants. Un cas a notamment marqué le médecin. Il s'agit d'une enfant qui était clouée en fauteuil roulant depuis près deux ans. "15 jours [après le début du traitement], elle m'a dit qu'elle arrivait à bouger ses orteils. Au bout de 42 jours, elle arrivait à faire quelques pas". Ses progrès spectaculaires ont ému le médecin. "Maintenant elle marche, elle court, elle saute. Elle est scolarisée. Elle a une vie, somme toute, normale", s'enthousiasme-t-il.