VIDÉO - Découvrez la cabine de téléconsultation qui pourrait révolutionner l'ophtalmologie

Un équipement de pointe qui représente un investissement important : la cabine a coûté 200.000 euros. La région Normandie a financé le projet à hauteur de 75.000 euros et l'agglomération Évreux Portes de Normandie s'est acquittée des 125.000 euros restants. Et le succès est au rendez-vous. "Je ne pensais pas être aussi à l'aise que chez l'ophtalmo, j'appréhendais en pensant que les praticiens ne pouvaient pas vraiment voir comment est le malade, mais en fin de compte, je me suis trompée", se réjouit Katia.

La prise de rendez-vous se fait sur Internet. Fond de l'œil, test de l'acuité visuelle, épaisseur de la cornée, tension oculaire ou recherche de pathologies telles que les rétinopathies oculaires, la machine permet un bilan complet. Sur place, les patients sont accueillis par un opérateur et les examens médicaux sont pilotés à distance par un médecin. Les résultats sont ensuite transmis à un ophtalmologue qui procède à un entretien vidéo. Si les résultats nécessitent une consultation, le praticien reçoit directement le patient à son cabinet.