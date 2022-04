Jura : 4000 habitants privés d'eau potable depuis janvier

En cause, la présence d'un pesticide utilisé par l'agriculture qui a contaminé l'eau potable. Alors, deux fois par semaine, Bernard doit se rendre dans les communes épargnées pour s'approvisionner. "Ça peut m'arriver de faire 35 km et d'autres fois, 30 km", précise-t-il. Et par solidarité, il fournit régulièrement des packs d'eau aux plus fragiles. Un soulagement pour Jeanne, une retraitée agacée par la situation. "Quand on a un service, on nous envoie les factures. Je viens de recevoir la mienne que j'ai déjà payée d'ailleurs. Ils n'en tiennent aucun compte", regrette la vieille dame.