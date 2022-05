Désert médical : des médecins retraités à la rescousse

Le nouveau médecin aurait pu partir à la retraite, mais il a choisi de continuer son travail face à la désertification médicale qui frappe le département. Milie est l'une de ses toutes premières patientes. Elle a obtenu son rendez-vous très rapidement. "On a voulu se rendre utile et on l'est, effectivement", dit le Docteur Christian Castel.