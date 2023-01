35 minutes de vol contre 2h45 de route : premier transfert de médecins par avion entre Dijon et Nevers

Nevers est ce qu'on peut appeler un désert médical. En France, on compte un généraliste pour 854 habitants. Dans la Nièvre, c'est un pour 2 000 habitants. "On n'a plus de dermatologue. Pour le gynécologue, moi, je vais à Clermont", affirme une riveraine. "La semaine dernière, je suis allée à Lyon juste pour un rendez-vous avec un chirurgien, que j'ai eu en moins d'une semaine, parce qu'ici, ce n'était pas possible", ajoute une autre.