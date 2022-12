VIDÉO - "Des appels en permanence" : les services d'urgence pour animaux désarmés face au désert vétérinaire

Le Dr Marc Arbona soigne les chiens, les chats, et tous les animaux d'élevage dans l'un des plus grands déserts vétérinaires du pays. Sa clinique est la seule à 100 kilomètres à la ronde, si bien qu'il passe jusqu'à trois heures par jour sur la route : "Cela représente entre 45.000 et 70.000 kilomètres par an". Or ce rythme quotidien n'est pas sans danger : "Il faut savoir que la première cause de mortalité chez les confrères qui font de l'ambulatoire, c'est-à-dire du déplacement, c'est la route. Sûrement à cause de la fatigue, je pense que ce sont essentiellement des endormissements au volant", poursuit le praticien.

À bord de son véhicule, il est appelé ce jour-là pour une naissance de veau qui ne se déroule pas comme prévu. La césarienne devient inévitable. "C'est complètement de la médecine d'urgence", lance-t-il, recouvert d'une blouse en plastique, en préparant le flanc de la mère. "Si le vétérinaire n'est pas là dans un cas comme celui-là, la vache meurt d'épuisement dans les cinq, six ou sept heures, à force de trop pousser", souligne l'éleveur. "Est-ce que les vétérinaires d'une autre clinique, plus loin, accepteraient de venir ?", s'interroge-t-il. Le veau est finalement sain et sauf : tout juste extrait, il est déposé dans le foin, et tente tant bien que mal de s'ériger sur ses petites pattes tremblantes.