Déserts médicaux : à Bergerac, cette idée permet d'avoir un rendez-vous beaucoup plus vite

Ici, on cherche à recruter un pharmacien, et cette association de soignants est un argument pour convaincre les candidats. Pour attirer les soignants, les responsables de l'association vont encore plus loin : logements, places en crèche, il faut se préoccuper de la famille du médecin. Il existe 350 associations de ce type dans le pays. Elles devraient être près du double d'ici à quelques années.