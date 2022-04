Déserts médicaux : des retraités à la rescousse

Laura et sa fille n’ont plus de médecin traitant. Il est parti en retraite sans être remplacé. Heureusement pour elles, depuis deux ans, un service de consultation tenu par des médecins retraités a été créé. Le docteur Patricia Belocchi, qui prend en charge Laura, est en retraite depuis deux ans. Mais à 66 ans, elle se sent encore en forme. Elle n'a donc pas hésité à reprendre du service à temps partiel.