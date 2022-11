Jura : une petite commune débourse une somme colossale pour s'offrir un médecin

"Je vais faire de la suture, on va faire des infiltrations pour les patients qui en ont besoin, de la dermatologie. Il y aura une médecine polyvalente au service de la population, et tout cela ça a un coût évidemment", explique le docteur Gaillard. L'arrivée de ce médecin originaire du département est un soulagement, d'autant plus qu'il s'engage à rester au moins 20 ans. "C'est une opportunité vraiment géniale pour nous. Sinon, c'est Lons-le-Saunier et il y a 30-35 minutes" pour s'y rendre, souligne une patiente.

Pour le maire de cette commune de 1 200 habitants, c'est un gros budget. Il a dû faire un choix en privilégiant la santé. "On n'a plus de médecin. On a eu des contacts avec l'ARS, avec des cabinets privés de recrutement, des médecins qui venaient de l'extérieur... Rien n'a abouti", déplore Jean-Charles Grosdidier.