Déserts médicaux : les pharmaciens en renfort

"On a du mal à avoir les rendez-vous chez les médecins. Si, vraiment, on est malade dans la journée, on ne les a pas. Donc, avoir un secours comme ça peut être très utile", assure une mère de famille. Ce renfort des pharmaciens est apprécié par la plupart des médecins. C'est le cas du Dr Nicolas Degrenne-Rozzo. Ce jeune généraliste s'est installé il y a trois ans dans une petite commune du Morbihan avec d'autres professionnels de santé. Dans les mois qui viennent, d'autres pharmaciens devraient venir renforcer ce dispositif déjà en vigueur en Suisse ou au Canada.