Déserts médicaux : Orléans veut former ses médecins en Croatie

Dès septembre 2022, une cinquantaine d'étudiants en médecine français seront formés à distance par cette université en Croatie. Chaque fin d'année, c'est là qu'ils se rendront pour passer leur examen. Mais l'idée fait grincer des dents. En cause notamment, le coût de cette formation. Le maire souhaite que de nouveaux médecins s'installent dans sa ville. En métropole, les régions Paca et Occitanie sont les mieux dotées en médecins généralistes, avec plus de 100 pour 100 000 habitants. En revanche, la région d'Orléans Centre-Val de Loire est la moins bien lotie avec 74,7 médecins pour 100 000 habitants.