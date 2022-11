Désormais, certains parcs sont interdits aux fumeurs

Nous sommes en plein air dans un très grand parc public, et pourtant, à Lambersart (Nord) en banlieue de Lille, il est désormais interdit d'allumer une cigarette. "L'interdire dans les parcs et ne pas l'interdire dans la rue, ça n'a pas vraiment de sens", estime un jeune homme. "On enlève encore des libertés à ceux qui veulent fumer. On ne peut déjà pas fumer dans les restaurants, dans les bars", ajoute une jeune femme. "C'est bien pour la nouvelle génération. Parce que ça évite de commencer à fumer. Je pense que le problème est là. Moi, si j'ai la grande télécommande de la vie, je pense que je ne commencerai pas à fumer à seize ans", poursuit un homme.