Désormais, les orthoptistes peuvent, eux aussi, prescrire des lunettes

Les ophtalmos ne sont plus les seuls à pouvoir prescrire des lunettes. À compter du mercredi 1er février, les orthoptistes peuvent également le faire en direct pour des verres correcteurs et des lentilles de correction, tant qu'il s'agit d'une première prescription. Le métier de ces professionnels paramédicaux consistait jusqu'alors à réaliser des actes de rééducation et de réadaptation visuelle. La mesure, prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, entre en vigueur après la publication mardi d'un arrêt au Journal officiel, indique le site du service public.