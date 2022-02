Endométriose : un test salivaire mis au point par des chercheurs français, une première mondiale

Élaboré par des ingénieurs en intelligence artificielle de la start-up Ziwig et des médecins français, le test détecte une centaine de marqueurs biologiques dans la salive et est fiable à plus de 97%. "On était dans une situation catastrophique avec un retard au diagnostic, des examens, différents spécialistes qui intervenaient… Et là, on va tout de suite avoir une réponse : oui ou non. On va pouvoir, chez les patientes qui sont positives, faire les examens adaptés et commencer des traitements beaucoup plus rapidement", explique à TF1 le professeur Philippe Descamps, chef de service gynécologie-obstétrique au CHU d’Angers.