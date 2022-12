VIDÉO - Doliprane pour enfants : la crainte de la pénurie

Pour autant, dès le mois d'octobre, les laboratoires pharmaceutiques se voulaient rassurants, démentant tout risque de pénurie de paracétamol. Une affirmation partagée au même moment par l'ANSM, qui formulait alors, avec le Collège de la médecine générale et les syndicats de pharmaciens (FSPF et USPO), des "recommandations afin de modérer l'utilisation de paracétamol", et permettre ainsi aux patients qui ont un besoin immédiat de pouvoir en bénéficier.

Ils préconisaient ainsi aux pharmaciens de limiter, en l'absence de prescription, la dispensation à deux boîtes par patient. Autre recommandation, cette fois-ci à destination des médecins : ne pas prescrire de paracétamol aux patients qui n'en ont pas un besoin immédiat.