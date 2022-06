Don de sang : ces groupes sanguins rares dont il faut aussi reconstituer les stocks

En France, on estime à entre 700.000 et un million le nombre de porteurs d'un groupe rare, et 10% seulement le savent. Pour des raisons génétiques, ces groupes rares sont surtout présents chez des personnes aux racines africaines (Afrique du Nord ou subsaharienne, mais aussi Antilles ou océan Indien). En cas de transfusion, ces patients doivent recevoir un sang le plus proche possible du leur. "C’est pour cette raison que nous avons besoin de donneurs de tous les groupes sanguins, mais aussi de tous les profils - caucasien, asiatique, d’origine subsaharienne ou d’Afrique du Nord – afin de pouvoir répondre aux besoins de tous les malades", souligne la directrice-générale des Établissements du sang.

Et c’est notamment le cas pour le traitement de la drépanocytose, une maladie du sang qui nécessite des transfusions périodiques et qui touche principalement les gens d'origine africaine. "Ces patients ont des groupes sanguins bien spécifiques, et donc, il faut qu’on ait des donneurs avec le même profil antigénique que les receveurs. Si on a uniquement des donneurs caucasiens, on a des difficultés pour trouver des poches compatibles", insiste Cathy Briem. "Parfois, dans certains cas, on doit faire venir du sang de l’étranger. Et nous-mêmes, parfois, nous envoyons du sang pour des patients chinois ou américains", ajoute-t-elle.