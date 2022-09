Dose de dentifrice, choix de la brosse… Les bonnes pratiques pour avoir de belles dents

Il convient tout d'abord de ne pas utiliser trop de dentifrice sur sa brosse à dents. "Il est suffisant de mettre une petite quantité de dentifrice, l'équivalent d'un petit pois", détaille le docteur Isabelle Monnet, chirurgien-dentiste, pour TF1. "Respecter cette quantité est particulièrement importante pour les enfants, car ils peuvent ingérer jusqu'à la moitié de la pâte", explique quant à elle, pour 60 Millions de consommateurs, le Dr Sarah Brigonnet, chirurgien-dentiste. Trop de dentifrice sur la brosse à dents des enfants peut entraîner un risque de surdosage en fluor susceptible de provoquer une fluorose dentaire, des tâches marron indélébiles sur les dents.

Par ailleurs, lors du brossage, il faut éviter les mouvements latéraux : "Il faut bien brosser en rond de la gencive du haut à la gencive du bas", détaille le Dr Monnet. La brosse à dents doit également former un angle de 45 degrés avec la surface des dents et il convient de ne pas en oublier la face interne. Petite astuce pour être sûr de s'être bien brossé les dents et visualiser les résidus de plaque dentaire : il est possible d'utiliser un révélateur de plaque qui permet de faire apparaître avec un code couleur les zones mal brossées. Un outil à utiliser occasionnellement et non de façon quotidienne.

Enfin, et c'est le conseil le plus connu, le brossage doit durer deux minutes au minimum et deux fois par jour : le matin et le soir pour éliminer la plaque dentaire qui se forme après chaque prise alimentaire et se constitue peu à peu en 12 heures. À noter, à l'inverse, qu'il n'est pas conseillé de se laver les dents plus de trois fois par jour au risque d'une usure prématurée de l'émail et de lésion de la gencive. Évitez également les gestes trop appuyés. Autre mauvaise idée lors du brossage : se brosser la langue. Cela peut créer une inflammation locale et dérégler le microbiote de la langue et ainsi favoriser la mauvaise haleine.