Dr Gérald Kierzek : "L'idéal serait de tester les patients qui sortent ou les citoyens qui vont sortir de leur domicile"

Pour déconfiner les 67 millions d'habitants de notre pays en toute sécurité, il est nécessaire de tester tout le monde. Mais est-ce possible ? "L'idéal serait de tester les patients qui sortent ou les citoyens qui vont sortir de leur domicile", a répondu le Dr Gérald Kierzek. "Ça peut peut-être se faire par quartier, par région, mais pas de manière générale et brutale", a-t-il ajouté.



