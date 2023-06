L'Agence du médicament entérine l'interdiction du HHC, dérivé du cannabis, en France

Dans les cartons depuis plusieurs semaines, l'interdiction du HHC a été actée lundi par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). "Nous avons décidé d'inscrire l'hexahydrocannabinol (HHC) et deux de ses dérivés, le HHC-acétate (HHCO) et l'hexahydroxycannabiphorol (HHCP) sur la liste des produits stupéfiants. Ainsi, leur production, leur vente et leur usage, sont interdits en France à partir du 13 juin 2023", détaille-t-elle, dans un communiqué.