Trois fois plus de passages aux urgences liés à la cocaïne, selon Santé publique France

Et les résultats sont sans appel : ils "mettent en lumière une augmentation forte et continue sur la période 2010-2022, ce quelle que soit la région", selon ce rapport publié lundi 27 mars. Ces dix dernières années, entre 2010 et 2022, "23.335 passages aux urgences pour cocaïne ont été identifiés", concernant 75% d'homme avec un âge médian de 32 ans. Ce qui représente trois fois plus de passages aux urgences pour cette raison en seulement douze ans, constate SPF grâce aux données d'OSCOUR.

En moyenne en 2022, cela est équivalent à "72 passages aux urgences en lien avec la consommation de cocaïne par semaine". Parmi les situations rencontrées, ces passages aux urgences concernaient une intoxication dans 65% des cas, une dépendance dans 13% des cas et un sevrage dans 7,5% des cas.