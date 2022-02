École : rentrée des classes et pas de masque à l’extérieur

À l'intérieur, le masque reste pour le moment obligatoire. Les attestations sur l'honneur d'autotests négatifs sont supprimées et c'est une excellente nouvelle pour Caroline Bonvallet, directrice de l'école privée Saint-Joseph. "On va pouvoir se recentrer sur la pédagogie et sur notre vrai travail de pédagogues, de professionnels auprès des enfants", dit-elle. Tous espèrent désormais que le protocole sanitaire continue de s'alléger le plus vite possible.