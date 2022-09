Edulcorants, avec modération !

Aux rayons produits laitiers, le sans sucre est devenu un argument de vente. Certes, c'est moins de calories, mais plus d'édulcorant dans ces produits. À l'intérieur, il est possible de trouver de l'acésulfame K, saccharine, sucralose, cyclamate, ou encore pour le plus connu d'entre eux, l'aspartame. En théorie, ces édulcorants ont tout bon le goût du sucre sans ses effets néfastes.