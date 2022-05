Ehpad : des examens médicaux sans se déplacer

Ce vendredi, un homme de 91 ans a rendez-vous avec un cardiologue. Aurélie a déjà réalisé et transmis au médecin un électrocardiogramme et un bilan sanguin. Pour l'échographie, le médecin guide sa main. Pour cette pratique, Aurélie a suivi des formations. Et elle partage toutes les données collectées avec le médecin et les infirmières de l'Ehpad. Une aide dont l'établissement, en sous-effectif, ne pourra plus se passer.