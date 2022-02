Ehpad : les scandales précédents ont-ils servi ?

Plus qu'un métier, c'est une vocation pour Aissatou de Luise. Depuis ses 18 ans, elle aide les personnes âgées, mais elle ne parvient pas à le faire comme elle le souhaiterait, parce qu'elle est occupée par un autre résident. Elle en a sept à sa charge. Pour pouvoir s'adapter au rythme de chacun, il ne lui en faudrait pas plus de trois. À tout instant, les résidents peuvent l'appeler par un bip et il ne cesse de sonner.