Les patients sous respirateur à domicile ne seront pas épargnés par de possibles coupures de courant

"Les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures", a reconnu Laurent Méric sur BFM-TV, tout en rappelant néanmoins que des mesures spécifiques pour assurer la sécurité de ces personnes seront mises en place.

Ce qu'a déjà pu préciser Matignon par ailleurs. En cas de signal "Ecowatt rouge", indiquant la nécessité d'organiser une coupure de courant de deux heures, les gestionnaires de réseaux d’électricité (Enedis et les ELD) devront prendre contact avec chacun des patients hospitalisés ou soignés à domicile dans les zones concernées, pour les prévenir, trois jours avant la coupure.

Si nécessaire, un autre avertissement sera donné deux jours avant, voir la veille de la coupure annoncée. Par ailleurs, les ARS, en lien avec les gestionnaires de réseaux d’électricité, se coordonneront et vérifieront que ces patients ont une alimentation électrique autonome et suffisante pour plus de deux heures. Si ce n'est pas le cas, les personnes concernées seront évacuées durant la coupure par les services de secours vers l’établissement de santé le plus proche de leur lieu de résidence, ou un site prévu à cet effet disposant d’une alimentation électrique.