En Côte-d'Or, une pharmacienne à la retraite offre son fonds de commerce pour sauver l'officine

Pour trouver des médicaments, il faudra désormais parcourir une vingtaine de kilomètres et plus encore. Les deux pharmaciens les plus proches d'Aignay-le-Duc envisagent aussi de cesser leur activité d'ici à quelques mois, avec forcément une certaine appréhension. Des fermetures qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Chaque année, près de 200 officines doivent mettre la clé sous la porte.