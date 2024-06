Pour une alimentation saine et variée, on peut opter pour les alternatives à la viande. Les substituts végétaux présentent de nombreux avantages sur le plan sanitaire, économique et écologique. Tour d'horizon des alternatives avec Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les Français adorent la viande et ils en consomment en moyenne 85 kilos par an et par personne. Toutefois, de plus en plus de personnes optent pour des alternatives végétales afin de réduire cette consommation. Les raisons sont diverses : éthiques, écologiques, économiques ou de santé. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de végétal dans nos assiettes. Anaïs Grangerac nous livre quelques alternatives à la viande pour faire le plein de protéines dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les légumineuses, l’allié économique

Haricots blancs, rouges, noirs, lentilles (corail ou non), pois chiches… Du côté des légumineuses, il y a l’embarras du choix. Ces aliments sont bourrés de protéines, de vitamines, ils se conservent longtemps, ils ne sont pas chers et possèdent un fort pouvoir de satiété. Résultat : on n’a pas faim après être sorti de table !

Le tofu, l’indispensable

Impossible de parler protéines végétales sans évoquer le tofu. Fabriqué à partir de soja, il se décline sous plusieurs formes. On peut le cuisiner en cube, en tranche, voire en soupe. Certes, son goût est assez fade quand il est nature, mais il se révèle lorsqu’il est mariné ou accompagné d’épices. Par ailleurs, les fabricants nous facilitent la tâche en proposant des tofus aromatisés qu’il suffit de griller comme un steak.

Les protéines de soja texturées

À l’origine, ces protéines de soja texturées sont sèches et elles se réhydratent tout simplement avec de l’eau. Non seulement, elles ne sont pas chères, mais on peut les conserver sur une longue période dans des bocaux. On peut aussi les trouver en produits tout prêts à la consommation dans le commerce sous forme d’émincés, de nuggets ou même sous forme de "jambon végétal". Très consommé depuis des millénaires dans les pays d’Asie, comme la Chine et le Japon, le soja contient des fibres, des vitamines et des minéraux, il est aussi pauvre en graisses saturées et sans cholestérol. De ce fait, c’est une très bonne alternative.