VIDÉO - "Personne ne me fera de reproches" : ces entreprises pionnières des congés pour règles douloureuses

Nina souffre d'endométriose. Régulièrement, elle est sujette à des crises de douleurs si fortes qu'elle ne peut se rendre au travail. Dès cet été 2023, elle aura droit à des journées d'absences autorisées, financées par son employeur. "Il m'est arrivé une nuit de m'évanouir de douleur, tellement j'avais mal à cause de l'endométriose, donc c'est sûr qu'une telle annonce, c'est très positif. Ça va permettre d'avoir une journée par mois, que je pourrai prendre en cas de crise, et qui me permettra de me reposer", explique cette attachée de direction et cheffe de projet RSE chez Carrefour.