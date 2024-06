À Fère-Champenoise, des dizaines d'élèves ainsi qu'un adulte ont ressenti d'étranges symptômes ces derniers jours. Certains ont dû être pris en charge à l'hôpital. Les autorités excluent plusieurs pistes, dont celle de la fuite de monoxyde de carbone.

Des intoxications d'origine inconnue. Pour tenter de comprendre, les pompiers analysent l'air à la sortie de chaque bouche d'égouts de Fère-Champenoise. Test de gaz, de monoxyde de carbone, de polluant, mais pour le moment, aucune réponse. Pourtant, une centaine d'élèves d'une école scolaire ont bien été victimes de malaise depuis jeudi, l'enquête continue. "On poussera jusqu'à ce qu'on trouve la source puisqu'il y a bien une origine à ce qui se passe", promet le commandant Thomas Humbert, responsable risque chimique des pompiers de la Marne.

"Il y a un souci au niveau de Fère-Champenoise"

En attendant la réponse, les élèves de primaire sont scolarisés dans un collège tout proche. Mais beaucoup sont restés avec leurs parents mardi. C'est le cas de Mila, 8 ans, qui a été pris de malaise jeudi et vendredi dernier, avant d'être hospitalisée samedi, puis d'être à nouveau incommodée mardi. "J'ai eu mal à la tête et au ventre, puis j'ai eu la tête qui tourne. Il y en a qui ont eu des plaques, d'autres qui avaient du mal à respirer", explique la fillette à notre micro. Les médecins ont d'abord dit à sa mère qu'il s'agissait d'une intoxication au monoxyde de carbone, avant de se rétracter. "Certains ont eu des nausées qui ont fini avec des vomissements. On garde en tête qu'il y a un souci au niveau de Fère-Champenoise et qu'on ne sait pas lequel", s'inquiète la maman de Mila.

Après la piste du monoxyde de carbone, les analyses faites sur les enfants s'avèrent insuffisantes. Les malaises ont eu lieu sur le chemin qui mène à la cantine, soit depuis l'école, soit depuis le collège.

Ce soir, le préfet promet une nouvelle phrase d'enquête. "On va donc poursuivre les recherches avec des capteurs fixes, à la fois à l'intérieur des bâtiments scolaires et à l'air libre", a annoncé le préfet de la Marne, Henri Prévost. Seul un enfant restait hospitalisé mardi, aucun malaise n'a été signalé dans la journée. L'école primaire soumise à analyse restera fermée toute la semaine.