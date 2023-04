VIDÉO - Pilules miracles, gélules anti-cancer... Gare aux dérives (très) dangereuses des influenceurs !

D'autant que ces discours vantant des produits miracles résonnent parfois avec le mal-être de certains patients, selon une experte. "Quand on est atteint d'une pathologie, on a envie de trouver une solution. On peut être tenté d'aller vers un discours prometteur, même s'il est totalement ubuesque", juge Audrey Chippaux, alors qu'elle épingle les abus en la matière des influenceurs. Elle appelle à davantage de sanctions. L'arsenal législatif existe pourtant déjà en France : de telles allégations à caractère médical peuvent être punies de 2 ans de prison et 300.000 euros d'amende.

Outre la publicité de remèdes miracles, d'autres influenceurs détournent l'utilisation de certains médicaments, comme certains traitements contre le diabète... qui sont censés faire maigrir. Des pratiques qui peuvent se révéler très dangereuses, voire mortelles. Conséquence de ce phénomène, certains médicaments indispensables aux diabétiques sont même en rupture de stock et nécessitent plusieurs semaines d'attente avant d'être livrés aux pharmacies.