VIDÉO - "C'était insupportable" : des femmes témoignent de graves brûlures après une épilation à la lumière pulsée

L'utilisation des appareils à lumière pulsée a été autorisée en 2019 dans certains centres spécialisés. Mais les salariés sont-ils suffisamment formés ? "On nous montre des photos. On nous fait un petit peu peur en nous disant qu'il ne faut pas que l'on brûle les clientes. Bien sûr, sur le moment, on prend conscience de cela et on se dit que l'on n'est pas assez formées. Mais on nous lance directement sur le terrain", critique une ancienne professionnelle. "On a des primes sur les chiffres et c'est là aussi qu'il peut y avoir des dérives en prenant des clientes qui ne sont pas forcément éligibles à la lumière pulsée", ajoute l'une de ses ex-collègues au micro de TF1.

Au contraire, Depil Tech, enseigne leader sur le marché, affirme mettre en place toutes les mesures adéquates dans son centre de formation. "C'est là que l'ensemble des praticiennes utilisent tout le matériel de lumière pulsée", décrit Paul Mauvenu, co-fondateur de la firme. Il minimise la responsabilité du centre : "Sur 500.000 clients, il y a eu de très rares cas de brulures". "Mais c'est notre devoir de régler ce type d'incident et d'en trouver les responsables", reconnaît-il tout de même.