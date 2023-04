ENQUÊTE - Les sucres alternatifs sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ?

Dans les rayons des magasins, les sucres alternatifs prennent de plus en plus de place, malgré des prix élevés. Comptez environ 20 euros le kilo de stévia, contre 2 euros pour du sucre blanc. Mais comment sont fabriqués ces produits ? Et que contiennent-ils ? Direction une usine qui fabrique de la stévia à Riom (Puy-de-Dôme). "Des procédés chimiques sont nécessaires", reconnaît Guillaume Hoppenot, directeur-général de Stevia Natura SAS. "Mais on a coutume de dire qu'il s'agit de chimie du végétal", précise-t-il, affirmant qu'"il n'y a pas d'apport de corps étranger et qu'il n'y a pas de synthèse". "Donc, on est bien sur un édulcorant d'origine naturel de bout en bout", ajoute-t-il.

La stévia arrive ici sous forme de feuille avant d'être transformée en jus, et enfin, en poudre blanche sucrée. Chaque année, 30 tonnes d'édulcorant sortent de cette usine. "Elle a un pouvoir sucrant 300 fois plus élevé que le saccharose. On peut y déceler un petit goût de réglisse, parfois une petite amertume, ça dépend vraiment de la perception des consommateurs", poursuit Guillaume Hoppenot. Du côté des marques, tout est fait pour convaincre du bienfait de ces sucres. Cela va des emballages au décor végétal jusqu'aux appellations "origine naturelle" ou encore "zéro calorie" inscrites sur les paquets.