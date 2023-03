VIDÉO - La rémunération des médecins intérimaires plafonnée : "Je ne pense pas ne pas mériter mon salaire"

Ce nouveau plafond revalorisé - il était jusqu'ici 20% moins élevé, mais n'était pas vraiment respecté -, annoncé lundi par le ministre de la Santé François Braun, vise à mettre fin aux abus de certains intérimaires. "Il y a des intérimaires qui dépassaient de beaucoup le plafond - quand c'est 4000 euros la journée, on est à plus de deux fois le plafond -, et dans ces cas-là, il y a une discussion pour proposer des contrats avec ces intérimaires et permettre aux établissements de poursuivre leur activité", assure à TF1 Stéphanie Rist, députée du Loiret qui a donné son nom à la loi, adoptée en 2021, prévoyant l'interdiction pour les hôpitaux de dépasser le plafond de rémunération des médecins intérimaires.

Car s'ils coûtent cher à l'hôpital, ces soignants nomades sont devenus indispensables. De 6.000 il y a dix ans, ils sont plus de 10.000 aujourd'hui. À Flers, en Normandie, ils représentent 60% des effectifs aux urgences. Même situation au sein de l'hôpital dans le service du docteur Henneresse : ils ne sont plus que deux titulaires au lieu de cinq pour soigner les cancers digestifs. "Il y a une telle pénurie de médecins que ce qui était auparavant l'exception est devenue la règle, souligne-t-il. Et certains qui sont à l'hôpital et voudraient y rester se disent finalement 'est-ce que ce n'est pas mieux d'être intérimaire, parce que je vais tout de suite gagner beaucoup d'argent ?'"