"On n’a pas suffisamment de lits ouverts" : face à l'épidémie de bronchiolite, les hôpitaux sous tension

En bas, la salle d’attente est remplie. Il faut souvent plusieurs heures avant d’être pris en charge. "Six heures et demie d’attente, il me semble. C’est fatiguant, angoissant, stressant, mais en même temps, on est tous dans le même cas, je pense. Il n’y a pas que nous", témoigne une maman. "Il y a beaucoup de monde et on ne sait pas quand est-ce qu’on va passer. Tout le monde pleure, tout le monde en a marre", poursuit une autre maman.

"On est entre 170 et 200 passages par jour, ce qui est énorme", déclare Olivier Brissaud, responsable de l’unité de réanimation pédiatrique de Bordeaux. Comme chaque année, l’hôpital pédiatrique accueille 25% d’enfants en plus pendant l’épidémie de bronchiolite. Mais pour le professeur Brissaud, le problème n’est pas la maladie, mais le manque de personnel. "On n’a pas de lits suffisamment ouverts pour accueillir aujourd’hui l’augmentation du nombre de patients qui passent à l’hôpital", explique-t-il.