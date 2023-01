Covid-19 : ce que l'on sait du sous-variant XBB.1.5 qui inquiète aux États-Unis

XBB.1.5 est déjà présent en France, avec au moins 15 cas recensés sur le territoire. "Si un nouveau variant, quel qu’il soit, s’imposait en Europe, il serait responsable en France d’une 10e vague épidémique, avec un certain nombre de morbidités et de décès et donc d'une certaine pression sur le système hospitalier, mais sans commune mesure avec ce qu’on a connu auparavant", détaille sur LCI Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation de Lariboisière (Paris). En effet, les premières données sur la virulence de ce sous-variant sont plutôt rassurantes : il ne provoquerait pas plus de formes graves que les autres souches d’Omicron.