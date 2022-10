Épidémie de bronchiolite : la quasi-totalité de la France en alerte, les urgences sous tension

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Souvent impressionnante pour les parents, elle est la plupart du temps bénigne. Dans certains cas, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Et cette année, l’épidémie démarre fort. L’activité des médecins généralistes est déjà sous tension. "On est extrêmement sollicités, on le voit, et nos délais de rendez-vous s’allongent. Je pense que c’est très lié à la demande de soins, qui est supérieure à ce que peuvent fournir les médecins généralistes actuellement", affirme à TF1 le docteur Jérémie Brissard, médecin généraliste dans le Calvados, dans le reportage en tête de cet article.