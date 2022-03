Covid-19 à l’école : le nombre d'élèves positifs a triplé ces dernières semaines

Le 14 mars dernier, les élèves ont eu la joie de redécouvrir le visage de leurs camarades et de leurs professeurs, avec la fin du port du masque à l'école. Il n’y est en effet plus obligatoire et pourtant, "on a eu plusieurs communications qui nous expliquaient qu’il y avait des cas contacts dans la classe et qu’il fallait recommencer un petit peu à faire attention", témoigne un père de famille dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.