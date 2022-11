Épidémie de grippe : quelles sont les premières régions touchées ?

C'est le cas en Outre-mer, qui observe une circulation du virus en Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Si les virus grippaux circulent fréquemment en octobre-novembre à La Réunion, c'est "atypique" à cette période aux Antilles et à Mayotte, relève Santé publique France dans son bulletin épidémiologique. Les autorités sanitaires notent néanmoins une baisse des indicateurs à la Réunion et en Martinique, tandis qu'ils sont stables à Mayotte.

En métropole, si le nombre de cas dans l'absolu est encore faible, et n'est pas de nature, pour le moment, à mettre le système de soins en difficulté, certaines régions sont d'ores et déjà entrées en phase "pré-épidémique". C'était le cas de la Bretagne, depuis deux semaines. Le 23 novembre, Santé publique France a ajouté le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie.

Dans son bulletin épidémiologique, l'autorité de santé note plus généralement la forte augmentation de la circulation du virus sur le territoire. Les consultations pour syndrome grippal ont ainsi bondi de deux tiers par rapport à la semaine précédente, et le nombre de passages aux urgences pour grippe ou symptômes grippaux de 39%. L'épidémie serait donc en train de se propager, alors même qu'elle est annoncée comme particulièrement intense cette année, selon les professionnels de santé.