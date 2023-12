Grippe, Covid-19… Comment se protéger avant les fêtes de Noël ?

Les cas de syndromes grippaux et de Covid-19 sont à nouveau en hausse dans le pays, selon Santé publique France. Avant les fêtes de fin d'année, l'agence sanitaire recommande plusieurs gestes du quotidien à effectuer pour s'en protéger.

C'est un constat qui s'observe chaque année au mois de décembre : les virus de l'hiver sont en augmentation. Dans son point hebdomadaire publié ce mercredi, Santé publique France confirme que les cas de syndromes grippaux et de Covid-19 suivent une tendance à la hausse. Une région de l'Hexagone vient d'ailleurs d'être placée en "phase épidémique" pour la grippe, une première cette saison, tandis que "la détection du Covid-19 dans les eaux usées est en forte augmentation ces dernières semaines", avertit l'agence sanitaire.

À une dizaine de jours des vacances de Noël et des fêtes de fin d'année, elle appelle donc à la vigilance. "Pendant Noël, il y a bien sûr davantage de contacts", avec des "brassages de populations" qui "restent à l'intérieur", souligne Santé publique France. "Aller visiter des personnes nécessite d'être prudent", notamment s'il s'agit de proches vulnérables. Dès lors, comme chaque année, elle liste une série de gestes barrières à respecter.

La vaccination, "pas trop tard" avant les fêtes

Parmi eux, l'inévitable port du masque, souvent au placard depuis la fin de la pandémie de Covid-19. "Le port du masque n'est pas ancré dans les habitudes", déplore l'agence sanitaire à l'occasion d'un point presse. "Selon la dernière enquête CoviPrev de septembre 2023, seule une personne sur deux (54%) indiquait que le fait d'avoir des symptômes les inciterait à adopter le port du masque. Donc même le fait d'être malade ne suffit pas à mobiliser les gens à porter le masque."

Or, "pour le Covid-19, on peut être asymptomatique", rappelle-t-elle. Elle recommande donc "le port du masque dès l'apparition de symptômes", mais aussi "en présence de personnes fragiles". Parmi les autres conseils figurent également une "aération régulière du logement" ou encore un "fréquent lavage des mains".

Santé publique France insiste aussi sur l'importance de la vaccination. D'après le ministère de la Santé, "dix millions de vaccinations contre la grippe et cinq millions de vaccinations contre le Covid-19" ont été réalisées depuis le début de l'automne. Pour le Covid-19, cela représente uniquement une personne de plus de 65 ans sur quatre, selon l'agence sanitaire, qui estime que "les personnes âgées ne sont pas suffisamment vaccinées".

S'il faut environ 15 jours avant que le vaccin confère l'immunité maximale, "il n'est pas trop tard pour se faire vacciner", affirme-t-elle, même si cette mesure de précaution est à faire "au plus vite" pour les publics concernés (les plus de 65 ans et les personnes vulnérables ou en contacts réguliers avec elles). "Cela permet d'éviter les formes graves de la maladie", insiste Santé publique France, qui précise que toutes ces mesures "sont complémentaires" et "ne se substituent pas" entre elles.