Dans quelles régions de France vit-on le plus longtemps ?

Le soleil et une activité physique saine, les insulaires n'hésitent pas à nous donner leur secret. "On vient marcher, après on va nager, après, on retourne marcher", confie ainsi une retraitée dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. "Le sport, mais aussi la sieste. La sieste, c'est important, on régénère le corps", ajoute une autre. Cette cure de jeunesse pourrait également passer par l'assiette. "Manger tout ce qui est frais, du bon poisson, des légumes, des fruits et de temps en temps se faire plaisir", avance une commerçante. D'après les projections statistiques, en 2050, la Corse comptera plus de 1 500 centenaires sur son territoire.