VIDÉO - Moustiques : pourquoi certaines peaux les attirent plus que d’autres ?

Pour éviter la piqûre et les démangeaisons, il existe plusieurs solutions, comme les sprays répulsifs, les insecticides, les bracelets à ultrason ou encore les huiles essentielles. Mais tous ces produits n'ont pas la même efficacité. Pour TF1, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) à Montpellier (Hérault) a préparé une cage pleine de moustiques affamés. Fabrice Chandre, directeur de recherche et entomologiste médicale à l'IDR, teste trois dispositifs : le bracelet anti-moustique, le spray aux huiles essentielles et le répulsif.

Les constats sont sans appel : la première solution ne repousse pas vraiment les moustiques et le spray aux huiles essentielles se révèle inefficace au bout de seulement quelques minutes. Seul le répulsif a protégé le bras de notre testeur, puisqu'il camoufle les odeurs corporelles qui attirent les moustiques.