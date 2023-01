Santé : pourquoi vous devriez davantage admirer le lever (ou le coucher) du soleil

S'émerveiller devant la flamboyance du soleil levant ou sa magnificence à l'heure du coucher peut vous rendre heureux. Une étude de scientifiques de l’université d’Exeter, publiée le 19 janvier dernier dans le Journal of Environmental Psychology, a identifié l'impact que les événements naturels et éphémères, tels que les levers et couchers de soleil, peuvent avoir sur les gens, et a cherché à quantifier leurs effets pour la première fois.

Car si de nombreuses études se sont intéressées à l’impact de la nature sur notre santé mentale, elles ont évalué ces effets lorsque le ciel était bleu et dégagé. "Étonnamment, peu d'entre elles se sont penchées sur la façon dont nous réagissons aux variations météorologiques et aux rythmes quotidiens du soleil", déclarent les scientifiques de l’université d’Exeter dans leurs conclusions. Ils ont eu recours aux dernières technologies de pointe en termes d’infographie pour montrer aux 2.509 personnes participant à leur expérience des images d’environnements naturels et urbains sous un ciel étoilé, d'orage ou avec des arcs-en-ciel.