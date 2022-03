Sommeil : les Français dorment de moins en moins bien

Cette enquête Ifop, menée entre le 1er et le 3 mars 2022, montre des résultats encore plus préoccupants chez les femmes. Alors qu’elles subissent une charge psychique déjà plus importante (cauchemars plus fréquents, charge mentale quotidienne, etc.), 38% d’entre elles se disent insatisfaites de leur sommeil. Les hommes sont plus sereins : un sur quatre déclare être insatisfaits.