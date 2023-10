Existe-t-il un vaccin combiné contre la grippe et le Covid-19 ? Le 20H vous répond

Existe-t-il un vaccin combiné contre la grippe et le Covid-19 ?

Vous voulez dire un seul vaccin pour vous protéger contre les deux virus ? Non, ça n’existe pas encore. En revanche, il est tout à fait possible, et même recommandé, de recevoir les deux piqûres en même temps si vous êtes éligible : "L’expérience acquise de longue date en matière de vaccination montre que la co-administration de plusieurs vaccins n’est pas dangereuse pour le système immunitaire et ne compromet pas leur efficacité", précise l’Agence régionale de Santé.

Autrement dit, il n’y a pas de délai à respecter entre les deux injections. "Elles peuvent même être effectuées dans le même bras, si vous avez l’habitude de dormir sur le côté par exemple", ajoute Christophe Legall, président de l’Union nationale des pharmacies de France, qui rappelle que les pharmaciens sont habilités à vous vacciner dans les officines.