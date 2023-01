VIDÉO - Face à la pénurie de médicaments, des frontaliers français font leurs stocks dans les pharmacies italiennes

À la frontière italienne, nombreux sont les Français habitués à venir faire leurs courses. Mais désormais, ils viennent également s'approvisionner en médicaments. "On n'a pas le choix, alors on vient ici", commente une cliente dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "C'est beaucoup plus cher en Italie, mais quand on en a besoin, on est bien content", se résout une autre. Les officines affichent en effet des prix bien plus élevés qu'en France : à Latte, tout près de Menton, la boîte de paracétamol est vendue à six euros, soit trois fois plus que chez nous, bien qu'un remboursement soit possible pour les ressortissants de l'Union européenne sous certaines conditions.

Cela ne décourage pas pour autant la clientèle française, confrontée depuis plusieurs semaines à une pénurie de ce type de médicament, mais aussi d'amoxicilline, molécule utilisée dans de nombreux traitements pédiatriques. Et si les difficultés sont particulièrement marquées pour ces deux traitements, toutes les classes de médicaments sont en fait concernées par les ruptures de stock ou tensions d'approvisionnement, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).