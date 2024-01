VIDÉO - Face aux virus de l'hiver, des remèdes pour rebooster son système immunitaire

Durant l'hiver, les virus circulent et attaquent les défenses immunitaires. Pour faire face au froid et aux virus en tout genre, des solutions existent pour donner à son corps de quoi se défendre. Mélange de plantes, aliments... TF1 fait le tour des coups de pouce accessibles à tous.

Du froid, des journées moins ensoleillées, une baisse d’énergie... Ce cocktail est idéal pour le développement de virus en tout genre. Pour les contrer, direction la pharmacie où les produits pour renforcer son immunité se multiplient dans les rayons. Sabine Lévy, pharmacienne, partage ses astuces dans le reportage TF1 en tête de cet article.

Mélanges de plants et cures de vitamines

"En mélange de plantes, on a l’échinacée qui va énormément stimuler les défenses immunitaires du corps. C’est-à-dire qu’elle va permettre au corps de se battre contre l’infection ou de prévenir une infection. Il y a aussi le cyprès, qui est un antiviral. En hiver, beaucoup d’infections sont virales, donc c’est parfait", explique-t-elle.

Le système immunitaire peut aussi être renforcé par des cures. "Le zinc, la vitamine D, la vitamine C... cela permettra au système immunitaire de bien fonctionner. Il en a besoin, c’est comme mettre de l’essence dans une voiture", ajoute Sabine Lévy. Ces oligo-éléments et ces vitamines se trouvent aussi dans notre assiette.

La diététicienne Vanessa Bedjai-Haddad partage ainsi les aliments qu’il faut privilégier l’hiver. "On va aller chercher des aliments qui sont riches en vitamine C, les agrumes. En vitamine B9, tout ce qui est de la famille des choux, chou-fleur, brocoli, les épinards également. On va aussi aller chercher de la vitamine D, qu’on va trouver dans les poissons gras, le thon, le saumon, la sardine, le hareng, l'anchois", indique-t-elle.

Deux carreaux de chocolat par jour peuvent être ajoutés pour le magnésium et l’ail a aussi des vertus antimicrobiennes. Avec tout cela, vous voilà prêt pour traverser l’hiver sans tomber malade.