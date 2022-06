Faire un barbecue peut-il être dangereux pour la santé ?

Mais rassurez-vous, vous n’allez pas vous priver du plaisir de faire des barbecues. Pour qu’il soit sans danger, il faut cuire la viande à feu doux et éviter les flammes. Il est conseillé de ne pas dépasser une température de cuisson de 220 degrés. "Quand vous préparez votre barbecue, vous attendez que les braises soient bien retombées et qu’il n’y ait plus de flammes", conseille Christine Chapel. "Ensuite, vous mettez votre grille minimum à dix centimètres au-dessus du feu et là, vous pouvez cuire tout ce que vous voulez".

Si, malgré tous vos efforts, des petits morceaux ont tout de même noirci, enlevez-les. De toute façon, le brûlé n’est pas très bon. "Il faut quand même relativiser", reprend Christine Chapelle :"Il faudrait manger 50 kilos de viande totalement carbonisée pour avoir l’effet cancérigène d’une seule cigarette".